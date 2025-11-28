“Violet Charity Gala”, musica e solidarietà a Torre del Greco

Si terrà martedì 2 dicembre 2025 presso l’“Hotel Sakura” di Torre del Greco l’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, un progetto in collaborazione di Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv un’idea della giornalista e conduttrice televisiva Magda Mancuso che ha unito altri professionisti tra cui il giornalista Diego Paura, l’imprenditore e patron dell’“Hotel Sakura” Corrado Sorbo e il Fiduciario Napoli e Campania dell’“Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi” Dario Duro. L’evento vanta il patrocinio della Città di Torre del Greco.

La serata, che sarà presentata dalla stessa Magda Mancuso e dal conduttore Rai Beppe Convertini, prevede l’assegnazione di quattro premi alla carriera, realizzati dal maestro scultore e ceramista Michele De Chiara: al già campione del mondo e campione olimpico Patrizio Oliva, all’attore Davide Marotta, all’attrice-cantante Marianna Mercurio e al cantante Rosario Miraggio.

Durante la serata sarà inaugurata la “Panchina viola”, campagna di sensibilizzazione per la Fibromialgia di Aisf, alla presenza della consigliera regionale Roberta Gaeta (promotrice della legge regionale che riconosce la rilevanza sociale della Fibromialgia come malattia cronica ed invalidante, approvata lo scorso 12 ottobre 2025 dal Consiglio regionale della Campania) con la stretta collaborazione dell’avvocato Carminuccia Marcarelli, segretario regionale di “Cittadinanza Attiva” e referente dei pazienti di Aisf Campania, e di Attilio Calvanese, reumatologo-Ambulatorio per la Fibromialgia.

L’evento prevede musica, divertimento e food, con un ingresso di 5 euro a persona: l’intero ricavato sarà devoluto all’Aisf odv.

La serata sarà arricchita da un momento dedicato all’eleganza con il défilé (coordinato dall’insegnante di portamento Nancy D’Anna) del maestro Gianni Cirillo. Sponsor ufficiale della serata è “Union Gas e Luce”: all’azienda sarà assegnato un riconoscimento per la sensibilità e il sostegno all’evento.