Vip e musica, a Cannes parte la campagna Pleasure Is Always On di Magnum

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dall’attrice e regista Eva Longoria alle top model Irina Shayk, Stella Maxwell, Josephine Skriver e Cindy Bruna. Ma anche la cantante Nicole Scherzinger e Clara Amfo, conduttrice di BBC Radio 1. Sono le star presenti al Magnum Beach Cannes Party per celebrare il lancio della campagna #pleasureisalwayson. Aprendo le porte ai Pleasure Seekers di tutto il mondo per celebrare il lancio dei nuovi prodotti,

Magnum Double Sunlover per il giorno e Magnum Double Starchaser per la notte, Magnum ha ospitato una serata che ha visto sfilare sul red carpet star come Stella Maxwell, Eva Longoria e Irina Shyak.

Ma non sarebbe stato un vero evento Magnum senza l’iconica esperienza Magnum Dipping Bar, resa famosa al Magnum Beach Cannes Party negli ultimi 10 anni, e che ha visto tutte le star creare il proprio Magnum.

Una volta dentro, gli ospiti hanno ballato tutta la notte al ritmo di Burna Boy e Bob Sinclar, che sono stati gli headliner dell’intrattenimento serale, insieme a esibizioni di artisti locali tra cui Barbara Butch e Je t’Aime party di Dorion.

La festa ha celebrato il lancio della campagna Pleasure Is Always On che vede Magnum lavorare con il cantante, cantautore e produttore JVKE per pubblicare una versione fuori dal mondo del suo brano di successo “Golden Hour” in collaborazione con la più grande star nel sistema solare: il sole, utilizzando i suoni della libreria dati della NASA.

– foto ufficio stampa Golin Italy –

(ITALPRESS).