Virgin Active, un club a Santa Lucia: apertura a marzo, 50 assunzioni

Se il New York Times ha recentemente eletto Napoli fra le città da visitare nel 2022, Virgin Active ne ha da sempre apprezzato la potenzialità e la vivacità scegliendola, nel 2017, per l’apertura del suo primo club nel Sud Italia. Napoli, che sta vivendo un’evoluzione a ritmi veloci, è una città proiettata al futuro con peculiarità che ne fanno un luogo ideale per la filosofia di Virgin Active che ha deciso di aprire qui il suo secondo club napoletano.

Virgin Active Napoli Santa Lucia sorgerà in via Nazario Sauro 17, nel caratteristico borgo Santa Lucia, e la sua apertura, prevista la prima settimana di marzo, si preannuncia uno degli eventi clou del 2022 a Napoli.

Più di 4.000 mq a disposizione dei clienti, 7 studi di allenamento, un’area relax con Spa, una piscina di 25 mt, affacciati sul Golfo di fronte al Castel dell’Ovo, in uno degli angoli più scenografici e iconici della città, il nuovo club Collection si inserisce perfettamente in un quartiere vivace dove provare irresistibili esperienze di allenamento fra i più amati nei club Virgin Active italiani. Quali per esempio allenamenti funzionali su Grid o corsi come Boxing, Cross Active, Cycling, Reformer Pilates, Yoga e molti altri ancora.

Con circa 50 nuovi posti di lavoro, il club muove un indotto importante dando un concreto segnale di speranza e soprattutto fiducia verso una città dinamica che si conferma, stando agli innumerevoli messaggi di richiesta informazioni e di iscrizioni, come una delle città più attente alla forma fisica e al benessere.

Virgin Active ha aperto da poco le preiscrizioni presso l’info point di Via Nazario Sauro 17 per dare l’opportunità di iscriversi usufruendo di una promozione speciale prima dell’apertura. A distanza di pochi giorni, la risposta della community è stata sorprendente e al di sopra di ogni aspettativa con già centinaia di iscrizioni.

Dal 1999 leader internazionale del fitness

Virgin Active ha aperto il primo club nel 1999 e da quel momento è cresciuta fino a diventare leader internazionale nel settore dei centri fitness e benessere con più di 1,3 milioni di iscritti, uno staff di circa 24.000 persone nel mondo e 250 club in otto Paesi su quattro continenti (Sudafrica, Regno Unito, Italia, Australia, Namibia, Tailandia, Singapore e Botswana). In Italia Virgin Active conta ad oggi 38 club sul territorio nazionale, oltre 130.000 soci e uno staff di 3.000 persone.