Virginia Bocelli debutta al cinema in Usa

Roma, 24 feb. (askanews) – Virginia Bocelli, la terzogenita del grande tenore Andrea Bocelli, debutta sul grande schermo. Undici anni, la piccola ha già recitato come attrice in tv due anni fa, apparendo in un piccolo ruolo nella serie “Doc – Nelle tue mani”, ora apparirà anche nel film “Cabrini” in uscita in America l’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Nel cast John Lithgow (vincitore di 6 Emmy Awards, 2 Golden Globe e insignito della Stella sulla Walk of Fame), Giancarlo Giannini, David Morse e Cristiana dell’Anna. La pellicola descrive in dettaglio la vita della famosa missionaria cattolica romana e futura santa Francesca Cabrini e il suo lavoro negli Stati Uniti. Virginia è anche protagonista insieme al padre della colonna sonora del film, con il brano portante ‘Dare To Be’ (Capital/Universal Music), un inno al potere della fede e della perseveranza. La traccia è disponibile da oggi, 23 febbraio, su tutte le piattaforme digitali.

Cantante, musicista (è diplomata in pianoforte), ginnasta (è campionessa regionale di ginnastica ritmica), studentessa (fa la seconda media) Virginia è sempre più richiesta a livello internazionale, dove si è fatta amare e apprezzare accompagnando il padre in alcuni dei suoi concerti. Ha debuttato in discografia lo scorso anno nell’album di Natale (con release mondiale) “The Christmas Family” insieme al papà Andrea e al fratello Matteo.