Virginia Libero, strada spiana per la segreteria nazionale dei Giovani del PD

Virginia Libero, 27 anni, originaria di Padova e laureanda in Giurisprudenza all’Università della sua città, sarà la candidata unitaria dei Giovani Democratici. La sua elezione ufficiale da parte dei delegati è prevista per novembre. L’annuncio è arrivato direttamente da Elly Schlein, che l’ha invitata sul palco durante la chiusura della Festa dell’Unità di Reggio Emilia.

“Ieri qui – ha ricordato la segretaria – i Giovani Democratici hanno deciso di andare al congresso con una candidatura unitaria. Li ringrazio, perché con il loro impegno danno un esempio importante anche a noi, agli adulti”. Oltre al percorso interno al partito, Libero è in corsa anche per le elezioni regionali in Veneto.