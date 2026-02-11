Virginia Zucconi a capo dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Roma

Virginia Desirée Zucconi è nominata presidente di Ucid Roma, la sezione della Capitale dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, per il prossimo triennio.
Ecco gli altri eletti del nuovo consiglio direttivo:
- Saverio D’Addato e Cinzia Rossi in qualità di vicepresidenti
- Dario Pasquariello come segretario
- Luigi De Bernardis nel ruolo di tesoriere
- Tonino Cantelmi, Daniele Di Giorgio, Marco Italiano, Roberta Mazzeo, Luca Mazzola e Angela Soccio come consiglieri
- Don Luca Angelelli, consulente spirituale dell’associazione