Virginia Zucconi a capo dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Roma

Virginia Desirée Zucconi è nominata presidente di Ucid Roma, la sezione della Capitale dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, per il prossimo triennio.

Ecco gli altri eletti del nuovo consiglio direttivo:

  • Saverio D’Addato e Cinzia Rossi in qualità di vicepresidenti
  • Dario Pasquariello come segretario
  • Luigi De Bernardis nel ruolo di tesoriere
  • Tonino CantelmiDaniele Di GiorgioMarco ItalianoRoberta MazzeoLuca Mazzola e Angela Soccio come consiglieri
  • Don Luca Angelelli, consulente spirituale dell’associazione

