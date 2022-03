Virologi famosi solo per pandemia? Gismondo replica a Figliuolo: Commento evitabile

“E’ vero che” nei dibattiti ospitati sui media in 2 anni di Covid-19 “ci sono stati alcuni virologi che forse hanno esagerato, soprattutto prestandosi a show televisivi che non ci competono”. Però “la considerazione secondo cui, se non ci fosse stata questa pandemia, ‘il grande pubblico un virologo manco sapeva chi era…’, la trovo non giustificata. Un commento evitabile”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, in merito a uno dei passaggi del libro che il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha scritto con il giornalista Beppe Severgnini.