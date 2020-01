Virus Cina, Jack Ma dona 13 mln di euro per la ricerca del vaccino

Pechino, 30 gen. (Adnkronos/Xinhua) – La Fondazione Jack Ma, che porta il nome del fondatore dell’impero economico targato Alibaba, ha annunciato una donazione di 100 milioni di yuan (l’equivalente di circa 13 milioni di euro) per la ricerca e lo sviluppo di un vaccino dopo . “Sappiamo che per gli scienziati è una corsa contro il tempo, che non sarà un compito facile quello che va dalla ricerca alla produzione, all’impiego di un vaccino”, ha detto Jack Ma.

Il gruppo Alibaba ha anche annunciato che metterà a disposizione degli enti pubblici di ricerca le tecnologie di intelligenza artificiale per lo sviluppo di vaccini e medicinali. Il gruppo, riporta la Xinhua, ha già creato un fondo speciale di un miliardo di yuan per le forniture di materiale sanitario e un fondo da 500 milioni per l’assicurazione degli operatori sanitari in prima linea nella lotta contro l’epidemia.