Virus, in Cina oltre 11mila contagiati e 259 morti

Pechino, 1 feb. (Adnkronos) – E’ salito a più di undicimila il numero delle persone contagiate con il in Cina, mentre sono 259 le persone che hanno perso la vita. Lo hanno dichiarato le autorità sanitarie della provincia di Hubei, nella Cina centrale, epicentro dell’epidemia.

Solo nella provincia di Hubei sono stati segnalati 1.347 nuovi casi, 7.153 in tutto. Isolata Wuhan, che conta 11 milioni di abitanti, e altre città della Cina.

Intanto, come altre compagnie aeree, anche l’australiana Qantas prende provvedimenti, annunciando la sospensione dei collegamenti diretti con la Cina per almeno due mesi. In particolare, dal 9 febbraio al 29 marzo non sarà attivo il collegamento tra Sydney e Pechino e tra Sydney e Shanghai. “Le restrizioni in entrata imposte da Paesi come Singapore e Stati Uniti impone sfide logistiche per l’equipaggio operante in Cina – ha detto la Qantas in una nota -, il che comporta la necessità di sospendere temporaneamente i voli”.

QUARANTENA – Sul fronte delle evacuazioni da Wuhan, finora sono 324 gli indiani arrivati a Nuova Delhi e smistati in due centri in quarantena allestiti dall’esercito alla periferia della capitale per verificare l’eventuale contagio. Si stima che le persone provenienti dalla Cina debbano restare in quarantena per due settimane e resteranno in osservazione anche successivamente. Sei persone non sono state fatte salire sull’aereo in quanto riportavano febbre alta. Lo rende noto il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Raveesh Kumar.

INDIA – In India è stato segnalato un caso di coronavirus, riguardante una studentessa del Kerala che aveva frequentato l’università di Wuhan e che si trova ora in ospedale in isolamento.

AUSTRALIA – Il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato di aver negato l’acceso ai cittadini provenienti dalla Cina a meno che non siano connazionali o residenti. Nel corso di una conferenza stampa, il premier ha spiegato che l’ingresso in Australia sarà negato a chiunque partirà o transiterà dalla Cina a partire dal primo febbraio. Morrison ha quindi aggiunto di aver alzato al livello massimo l’avvertimento per i viaggi in Cina. I cittadini australiani provenienti dal Paese asiatico verranno posti in quarantena per due settimane.

GB – E la Gran Bretagna ha annunciato il ritiro di alcuni suoi dipendenti dell’ambasciata e dai consolati cinesi. “A partire dal 31 gennaio, parte dello staff e dei dipendenti dell’ambasciata britannica e dei consolati vengono ritirati dalla Cina. Resterà lo staff fondamentale che deve continuare il lavoro. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare – si legge in una nota del governo britannico – l’ambasciata britannica e i consolati forniranno assistenza ai cittadini britannici in Cina”.