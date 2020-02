Virus, Salvini: “Isolare gli alunni? Cautela ovvia”

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – “Quando c’è di mezzo la salute dei cittadini, che abbiano 3 anni o 80 anni, mi sembrano cautele assolutamente ovvie. Che chi ritorna da una zona contagiata da quella che l’Oms definisce un’epidemia a livello planetario debba avere qualche giorno di osservazione medica è come dire che oggi è martedì, mi sembra una banalità”. A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della per chiedere di isolare gli alunni di ritorno dalla Cina.

“Se io torno da una zona di guerra – ha aggiunto – per la salute pubblica di chi mi circonda e mia stessa avere qualche giorno di osservazione medica mi sembra banale. Non vedo nulla di eccezionale, tranne per chi vuole fare polemica ogni giorno”.