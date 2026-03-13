“Visit Salerno & Cilento”, il progetto della Camera di commercio entra nella fase operativa

Dopo la presentazione ufficiale del progetto “Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, la Camera di Commercio di Salerno dà il via alla fase operativa sul territorio con una serie di incontri rivolti alle imprese turistiche.

L’obiettivo è costruire un network di operatori, un’aggregazione volontaria e gratuita aperta a tutte le aziende della filiera: ricettività, ristorazione, servizi, cultura, outdoor, enogastronomia, mobilità, eventi e altre attività collegate.

Creazione di prodotti turistici e catalogo della destinazione

Il network servirà a strutturare prodotti turistici pronti per il mercato e a confluirli nel primo catalogo dei prodotti turistici della destinazione, strumento fondamentale per le prossime campagne di promozione internazionale e attività di digital marketing.

Si tratta di un’azione concreta per supportare le imprese a generare nuovi risultati economici, sfruttando anche le opportunità derivanti dallo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno.

Calendario degli incontri sul territorio

Le imprese interessate a partecipare sono invitate a uno dei seguenti incontri, scegliendo la sede più comoda:

Salerno – 17 marzo 2026, ore 16:00, Camera di Commercio, Via Generale Clark 19/21

Capaccio Paestum – 18 marzo 2026, ore 16:00, Museo Archeologico Nazionale di Paestum

Cilento – 19 marzo 2026, ore 10:30, Sala Keys, Via Caracciolo 130, Pollica (SA), frazione Pioppi

Padula – 19 marzo 2026, ore 15:30, Sala Sanseverino, Certosa di San Lorenzo, Padula (SA)

Durante ogni sessione, i tecnici incaricati illustreranno il modello operativo, i benefici per le aziende e le modalità di adesione al network.

Per motivi organizzativi, le imprese interessate devono confermare la partecipazione via email all’indirizzo: info.turismo@sa.camcom.it, indicando denominazione, contatti e incontro prescelto.