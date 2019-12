Visita a Napoli dell’ambasciatore della Bielorussia

Il 25 Novembre Alexsandr Guryanov, Ambasciatore di Bielorussia in Italia, si è recato in visita a Napoli. Il programma della visita, preparata con il sostegno del Console Onorario di Bielorussia a Napoli Vincenzo Trani, includeva l’agenda attiva con gli incontri con Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli, Carmela Pagano, Prefetto di Napoli, A.Fucito, Presidente del Consiglio comunale di Napoli, C.Fiola, Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, G.Oliviero, Presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Napoli) e gli imprenditori. Si sono discusse le prospettive di ampliamento della cooperazione nei vari settori d’interesse reciproco: economico, umanitario e culturale. Per rafforzare la collaborazione si è raggiunto un accordo di scambio di visite delle autorità e degli imprenditori della Repubblica di Bielorussia e la città di Napoli.