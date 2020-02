Visita a Napoli per l’ambasciatore del Messico

Sua Eccellenza l’Ambasciatore della Repubblica del Messico, Carlos García de Alba Zepeda, accompagnato dal Console Cavaliere Luciano Cimmino , in visita ufficiale per la prima volta a Napoli è stato ricevuto a fine Gennaio nel Palazzo della Borsa dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, unitamente al Vice Presidente vicario Fabrizio Luongo. All’incontro erano altresì presenti l’imprenditore napoletano del sistema moda Carlo Palmieri e il componente di giunta per il turismo Antonino Della Notte. L’incontro ha posto le basi di importanti relazioni commerciali per la cooperazione internazionale che vedrà la CCIAA di Napoli parte attiva di incontri B2B su segmenti produttivi specifici.

La visita si inserisce nell’ambito degli incontri istituzionali di promozione estera promossi dalla commissione diplomazia economica della Camera di Commercio. A Novembre 2019, quindi due mesi fa circa, L’Ambasciatore Carlos Eugenio García de Alba Zepeda presentò le sue Lettere Credenziali al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. La cerimonia ebbe luogo nel Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica e durante la stessa l’Ambasciatore García de Alba ribadì il suo desiderio di accrescere, diversificare ed approfondire il legame fra il Messico e l’Italia e al contempo rafforzarlo in tutti i settori. Durante lo scambio di saluti si evidenziarono gli storici e forti legami di amicizia e simpatia tra i due popoli, la profonda comunanza nei valori e sulle posizioni in politica estera e la natura strategica dei loro rapporti.

Carlos García de Alba è entrato nel Corpo Diplomatico Messicano nel 1987 ed ha una grande carriera alle spalle, che racchiude esperienze bilaterali, multilaterali e consolari. Ha ottenuto il rango di Ambasciatore ad aprile del 2006. A giugno del 2019 è stato nominato dal Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ambasciatore del Messico presso la Repubblica Italiana e Ambasciatore non residente in Albania, Malta e San Marino. Carlos García de Alba, originario di Guadalajara, Jalisco, nato il 14 giugno 1958. Laureato in Economia presso la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha conseguito un Master in Scienze Politiche e un Dottorato in Sociologia, a Roma, Italia. Dal 2010 è Consulente Accademico Ad Honorem della Presidenza della Fiera internazionale del Libro di Guadalajara, e si occupa di organizzare il Forum Annuale sulla Migrazione e lo Sviluppo.