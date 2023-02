Visita all’Istituto Nautico del console dell’Ucraina a Napoli

Grazie e scusa due parole semplici ma estremamente difficili da pronunciare eppure il 7 Febbraio 2023 , a Pizzo hanno risuonato tante volte nell’aula magna dell’Istituto Nautico durante la visita del Console Generale d’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko.

La prima è stata lui stesso a pronunciarla per ringraziare i tanti pizzitani e calabresi che, anche attraverso la Protezione Civile, si sono prodigati nell’accogliere e far sentire a loro agio i suoi connazionali fuggiti dalla guerra. Ci sono tanti bambini e ragazzi ucraini nelle scuole cittadine e si sono perfettamente integrati con i loro coetanei, anche co quelli di nazionalità russa tanto che la seconda parola, scusa, giunta quasi inaspettata, è stata pronunciata proprio da questi bambini russi anche loro ospiti a Pizzo e che auspicano la pace fra tutti i popoli.