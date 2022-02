Visita del console Usa al Politecnico di Milano

Di qualche mese fa ma importantissima è stata la visita a Milano di una delegazione guidata da Robert S. Needham, Console Generale USA a Milano, in visita al Politecnico. Un ospite particolarmente prestigioso, perché il Console Generale, nominato dal Dipartimento di Stato di Washington, è il principale rappresentante del governo americano nel distretto consolare di sua competenza, che per Mr.Needham è quello del Nord Italia. A dare il benvenuto agli ospiti erano presenti il Rettore del Politecnico Guido Saracco insieme a David Chiaramonti, Vice Rettore per l’Internazionalizzazione dell’ Ateneo, e Francesca Verga, Delegata del Rettore alle Relazioni Internazionali Area Americhe e Relazione con la Task Force di Ateneo Africa. Durante l’incontro si è discusso delle collaborazioni e degli accordi già in essere tra PoliTO e istituzioni americane, è stato affrontato il tema della ripresa delle mobilità da e verso gli USA dopo il fermo dovuto alla pandemia Covid-19. Sono state inoltre esplorate le possibili collaborazioni future: tra i temi di reciproco interesse è stato individuato quello della Green Transition nonché la possibilità di organizzare un ciclo d’incontri con esperti americani di chiara fama per la comunità del Politecnico.