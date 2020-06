Visita dell’ambasciatore saudita alla Protezione Civile

Sua Altezza Reale l’Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita in Italia, Malta e San Marino, il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz, ha reso in questi giorni visita di cortesia al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, alla presenza del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri.

Al centro del cordiale colloquio, la cooperazione tra le autorità saudite e la Protezione Civile Italiana durante l’emergenza coronavirus in Italia, il sistema d’intervento della Protezione Civile e la risposta italiana alla pandemia Covid-19.

La visita di inserisce nell’ambito dei rapporti di continua cooperazione tra le autorità saudite e la Protezione Civile Italiana. Durante l’emergenza coronavirus in Italia, tale cooperazione si è concretizzata con la fornitura di ventilatori e altro materiale medico sanitario alla Protezione Civile tramite l’ong saudita King Salman Humanitarian Aid & Relief Center .