Visita in Gallura del console onorario ucraino

Visita a Golfo Aranci del console onorario ucraino Anthony Grande accompagnato da una delegazione di ucraini che vivono e lavorano da tempo nel comune. Nel corso del cordiale incontro che si è tenuto in Municipio alla presenza del sindaco Mario Mulas si è avuto modo di discutere e approfondire diverse tematiche che riguardano la comunità ucraina presente in Gallura e nel nostro Paese. “Siamo entrambi certi che dal dialogo e dal confronto fra gli uomini possano solo nascere buone iniziative per il benessere e per il progresso di ogni comunità”, ha commentato Mulas.

La Gallura trae la sua denominazione da una errata interpretazione dei cartografi di metà XX secolo: Gulfu di li Ranci, ‘golfo dei granchi’, divenne Golfo Aranci. Oppure deriverebbe da una delle innumerevoli ‘perle’ costiere, la spiaggia di sos Aranzos. Il paese si estende su una lingua di terra in mezzo al mare, affacciata sul golfo di Olbia, che termina alla base di Capo Figari, ideale per diving – specie alla Roccia del Mamuthone e a Capo Filasca – e trekking all’interno di un’oasi naturalistica, habitat di muflone e rari volatili, che comprende il prospiciente isolotto di Figarolo. Il promontorio è sormontato da fortificazioni di guerra e da un faro, il ‘Semaforo della Marina militare’, celebre per gli esperimenti di Guglielmo Marconi (1932). In onore del geniale inventore è stata eretta in paese la Colonna di Luce, scultura in granito. L’area fu abitata in età nuragica, come conferma il pozzo sacro di Milis(VII-VI a.C.), poi fu porto romano. Da inizio XX secolo è scalo merci e, dagli anni Sessanta, secondo accesso dal mare per la Gallura. Il centro abitato, in origine villaggio di pescatori, Comune dal 1979, popolato da duemila e 500 abitanti, ha avuto grande sviluppo turistico, a due passi da Costa Smeralda a nord e area marina di Tavolara a sud. Si ammira un borgo di casette colorate, assaporando la cucina golfarancina con specialità di mare e piatti tipici sardi e si potrà fare shopping nell’animata passeggiata del centro, dove spicca la parrocchiale di san Giuseppe, meta di devoti di Padre Pio. Il patrono è celebrato a metà marzo. La festa più sentita, a Ferragosto, è l’Assunzione, associata alla sagra del pesce.