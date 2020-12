VisitItaly trionfa agli Eu Web Awards 2020. Napoletano il team che ha creato il “miglior portale d’Europa”

Il portale VisitItaly.eu, progettato da un’azienda italiana, ha vinto gli Eu Web Awards 2020, la più importante competizione internazionale che premia ogni anno i migliori portali d’Europa, fa sapere una nota nella quale è anche scritto che “a trionfare il team napoletano di Marketing Italia srl, che ha creato 4 anni fa la piattaforma Visititaly.eu, una guida online dell’Italia, in partnership con la software house Wiplab e che oggi conta una community di oltre 2 milioni di utenti in 180 Paesi, la più grande al mondo dedicata all’Italia”. La conferma del successo, s si sottolinea, è testimoniata dal solo video “Italia, bellezze da condividere”, che è stato visualizzato da oltre 60 milioni di persone. Un progetto di valorizzazione dei territori e delle eccellenze “ad alto impatto sociale, che ha unito alla promozione territoriale, precise strategie di digital marketing turistico. Insieme al trofeo l’azienda si è aggiudicata una campagna pubblicitaria di due mesi presso l’aeroporto internazionale di Bruxelles”. “In un momento delicato come quello sta attraversando l’Italia, questa vittoria assume un significato ancora più grande – hanno detto Ruben Santopietro e Paolo Landi, fondatori della società titolare del progetto – Siamo orgogliosi di aver finalmente portato questo riconoscimento nella nostra nazione. Sentiamo una grande responsabilità in questo momento storico e daremo il massimo per affrontare le future sfide con la stessa determinazione e continueremo a dedicarci al rilancio turistico della penisola” Quest’anno agli Eu Web Awards, ideati a Bruxelles nel 2014, c’erano oltre 1000 portali in gara, di cui quindici arrivati in finale.