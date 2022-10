Vissuti Mediterranei, riflessioni artistiche a confronto

di Fiorella Franchini

Inaugurata sabato 8 ottobre al Centro Musica Arte di Napoli la mostra “Vissuti Mediterranei” con opere di: Beatríz Cárdenas, Biagio Cerbone, Alessandro Del Gaudio, Maria Pia Daidone, Samuel Di Mattia, Vittorio Fumasi, Natallia Gillo Piatrova, Alessandra Lama, Franca Lanni, Alessandro Maio, Emidio Mastrangioli, Mauro Molinari, Viviana Pallotta, Silia Pellegrino, Monica Samaria, Giovanna Savona, Aurelio Talpa, Valter Vari. Una collettiva di artisti di varia provenienza territoriale che presenta opere in cui sensibilità e sperimentazione sono declinate in diversi codici linguistici. Alcuni hanno già ottenuto importanti risultati, altri stanno rinnovando la propria creatività in un positivo incontro di comuni esperienze e ricerca di equilibri esistenziali che fanno affiorare differenti interpretazioni e variegati motivi culturali. E’ la cifra dell’espressione contemporanea che guarda il mondo con occhi nuovi per pensare e ripensare a ciò che vediamo. Una lettura critica della realtà, dove l’artista può lasciare segni della storia. “Emergono pagine di sequenze sociologiche e moti di pulsazioni e vibrazioni, che analizzano il presente e, talvolta, anticipano orientamenti futuri”, scrive nella prefazione al catalogo il critico Maurizio Vitiello che ha curato l’esposizione.

La rassegna presenta svariati segmenti, dalla fotografia alla grafica, dalla pittura alla scultura, dalla ceramica alla digital-art, ma i simboli, le figure, le astrazioni, i colori e i segni esprimono respiri e slanci di una mediterraneità radicata, dipinta a parole con i versi incantati di Antonio Spagnuolo: “Intreccio pennelli e lampeggi d’oro/ nel segreto di figure incandescenti, /nel fuoco delirante/delle nuove illusioni…”. Ormai molte delle barriere e distinzioni all’interno dell’arte sono cadute, contribuendo a una vivacità e multidisciplinarità tipica dell’Arte contemporanea che ne ha fatto spesso la sua ragione d’essere. Si può, dunque, viaggiare attraverso i colori e le forme che ci circondano, che rappresentano la nostra attualità riflettendo il contesto sociale del proprio tempo personale e collettivo. Ogni opera esprime una riflessione: dalla scultura in legno, colori acrilici e vernici di Beatríz Cárdenas “Purple rain”, che conferma la sua attenzione verso il mondo plastico e la sua intenzione a percorrere altre strade dell’arte, alle “Valigie” di Maria Pia Daidone che attua un lavoro sulla memoria personale e collettiva, con fraseggi intimi e vibrazione di sentimenti. Ci sono i passaggi tematici di Alessandro Del Gaudio che trasmettono un flusso informativo e di sapienza ironica con rara eleganza compositiva e c’è “Bad world”, di Samuel Di Mattia che sulla tela imprime il quotidiano del mondo, incuneandosi nelle dinamiche giovanili, un “far pittura” che è cronaca e storia, nello stesso tempo. Anche Alessandra Lama con “Anime nel vento” s’incunea nella realtà. Nel blu il mare, nel rosso e nel bianco anime, quelle dei tanti migranti che si perdono nella profondità del Mediterraneo ma anche quelle che si smarriscono dentro la precarietà della vita. Stili e materiali disparati materializzano idee, concetti, sensibilità, dottrine estetiche che marcano e riannodano il solco tra arte e vita e ricordano anche una possibile azione formativa e pedagogica dell’arte che si manifesta come partecipazione sociale, nonché “conforto analitico” per un’umanità disorientata.