Ha preso il via la prima tappa di “Viste da vicino: viaggio nell’universo delle Pmi”, il ciclo di incontro organizzato dal Presidente del Comitato Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria Salerno con delega alle Aree Industriali e alle infrastrutture, Marco Gambardella.

L’incontro, che ha avuto luogo nell’aula consiliare del Comune di Sarno, è stato organizzato in collaborazione con il Cais, il Consorzio di imprese insistenti nell’area industriale di Sarno e il Comune di Sarno.

Durante i lavori sono stati approfonditi due aspetti particolarmente importanti e di grande interesse per le aree industriali: la questione energetica e le opportunità derivanti dalla Zes, zona economica speciale

Dopo i saluti istituzionali di Marco Gambardella, Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno e Vice Presidente delegato alle Aree industriali e alle infrastrutture; Francesco Squillante, Sindaco di Sarno; Umberto Adiletta, Presidente Cais Sarno e Alfonso Campitelli, Vicepresidente Cais Sarno, si è discusso della qualità del servizio elettrico con un focus sugli investimenti pianificati da e-Distribuzione da parte di Pasquale Autiero, Responsabile Unità Territoriale di Salerno e-Distribuzione. Pasquale Schifano, Key Account Manager territoriale di Enel X B2GItalia ha, invece, esposto i profili normativi e le procedure attuative delle comunità energetiche rinnovabili, analizzando quali vantaggi si prospettano per le imprese; ed è stata portata all’attenzione degli imprenditori la best practice territoriale della Comunità energetica rinnovabile di Buccino da parte di Antonio Visconti, Presidente Consorzio ASI Salerno.

In merito alla Zes, Zona Economica Speciale Salvatore Puca, ZES Unica – RUP Campania ha effettuato un inquadramento normativo, illustrando il funzionamento dello Sportello unico digitale ZES e l’autorizzazione Unica. Mentre Alessandro Sacrestano, Management Consultant Sagit&Associati ha analizzato il credito d’imposta investimenti ZES Unica.

Le conclusioni sono state affidate al Sindaco di Sarno, Francesco Squillante.

“Siamo partiti da Sarno, nel nostro viaggio nelle aree industriali della provincia, perché ha un insediamento industriale che racchiude alcune tra le maggiori eccellenze del territorio. – ha sottolineato Marco Gambardella – E qui abbiamo voluto affrontare due tematiche cruciali in questo momento storico: energia e Zes. Riteniamo infatti che il costo dell’energia abbia un’incidenza ancora eccessiva sui costi di produzione e, di conseguenza, limiti la competitività delle nostre aziende. Per tale ragione abbiamo inteso approfondire le opportunità date dalle comunità energetiche rinnovabili. La Zes, invece, è uno strumento importante per le imprese che vogliano investire e ben vengano queste opportunità che possono portare solo accrescimento al nostro territorio e alla nostra provincia.”

“La zona industriale di Sarno – ha affermato Francesco Squillante – è situata in una posizione strategica, a ridosso dello svincolo autostradale, facilmente raggiungibile da tutti i capoluoghi campani: Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Un’area di rilevanza non solo per il nostro territorio e per l’area Sarnese – Nocerino, ma per l’intera provincia di Salerno e la regione Campania. Oggi ospitiamo oltre 70 aziende e, grazie alla variante al PUC, abbiamo ampliato l’area di ulteriori 280.000 metri quadrati. Intendiamo valorizzare questa espansione puntando su imprese dinamiche e altamente specializzate, con un organico non superiore ai 50 addetti.”

“Il Cais è da sempre vicino alle imprese – ha dichiarato Umberto Adiletta. Riteniamo questo incontro particolarmente importante perché ha messo intorno al tavolo i maggiori interlocutori delle aziende: Enti, Associazioni di rappresentanza, distributori e imprese con un obiettivo comune: favorire la crescita delle aziende insistenti nell’area industriale di Sarno; è un primo passo di un percorso in cui noi crediamo fortemente”.