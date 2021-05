Vitalizi: in arrivo Corte Ue su ricorso europarlamentare italiano per taglio assegno (2)

(Adnkronos) – Nel suo ricorso l’esponente dei Verdi afferma che i diritti all’erogazione ‘integrale’ dell’assegno da europarlamentare ‘restano acquisiti’ visto che lo Statuto Ue che regola la pensione di anzianità da europarlamentare è entrato in vigore nel 2009, quindi dopo la sua esperienza a Straburgo. Ma soprattutto Falqui contesta il “sistema di calcolo distorto, irrazionale e privo di fondamento attuariale” con cui nel 2018 la Camera ha deciso il taglio dei vitalizi: un intervento che – osserva – applica “a ritroso il sistema contributivo anche in relazione a periodi in cui esso in Italia non esisteva”.