Vitalizi, inammissibili le questioni di illegittimità per gli ex senatori

La nuova disciplina dei vitalizi degli ex senatori – ridotti per effetto dell’applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 – e la sua compatibilità con i principi generali in materia di previdenza, stabiliti dalla Costituzione, non può essere sindacata dalla Corte costituzionale. La rideterminazione dei vitalizi è infatti disposta con un regolamento minore del Senato, che non rientra tra gli atti con forza di legge, sottoposti al giudizio della Corte, ma è sindacabile direttamente dagli organi di autodichia del Senato.Così la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità.