Vitamina E, Nausicaa Dibi Center e Star Judo Club insieme da Sorbillo Lievito Madre

Secondo la più moderna e al contempo antica visione della vita, “Bellezza, sport e buon gusto” viaggiano insieme, perché non c’è equilibrio e luminosità estetica senza alimentazione corretta e attività fisica, concetto condiviso dai professionisti dei tre ampi settori, che insieme presentano il 25 maggio dalle ore 17,30 alle ore 20,00 l’unione d’intenti, alla Pizzeria Gino Sorbillo Lievito Madre al Mare, luogo del food per eccellenza, nell’area all’aperto di Via Partenope 1, in modalità riservata, solo su inviti, dove la bellezza è rappresentata dall’imprenditrice Rossella Giaquinto del Nausicaa Dibi Center, mentre lo sport è personificato dal maestro Gianni Maddaloni della palestra Star Judo Club, riconosciuto comandante del mens sana in corpore sano.

Effetto anti age alla vitamina E con l’aggiunta del coenzima Q10

L’incontro è dettato da una novità, la presentazione ufficiale della nuova Vitamina E della bellezza, distribuita da Roen Cosmetics, fortemente voluta dalla Giaquinto e testata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il prodotto arricchito con Coezina Q 10, cambia immagine e migliora nella composizione, non più all’interno di perle dunque, che per l’utilizzo giornaliero avevano troppo prodotto all’interno, che veniva lasciavano inutilizzato, ma sostituito da un vasetto di vetro satinato più funzionale, con apposito dosatore per prelevarne la quantità necessaria. Elegante e sobria anche la confezione in carta naturale e riciclata, come pure l’etichetta sul vasetto sempre in carta naturale. Il tutto per la grande attenzione al sostenibile, che assolutamente non prescinde in campo di bellezza. La formula delle nuove vitamine, poi è eccezionale, con gli eccipienti, e gli olii vegetali utilizzati molto pregiati, con l’estratto della vitamina E il cui effetto antiossidante è potenziato nella composizione, dalla aggiunta del “coenzima Q10” eccellente antiossidante presente in natura ma che nel tempo riduce la sua produzione, mentre con questa formula di arricchimento dona anche un effetto anti age alla vitamina E.

Parte del ricavato della vendita andrà a Star Judo Club di Gianni Maddaloni

Il 25 maggio è il pretesto in occasione della presentazione delle vitamine, per rafforzare il legame con lo sport, e Gianni Maddaloni, segnato dal concetto di bellezza e sostenibile, perché parte del ricavato della vendita del prodotto, rappresenterà un aiuto per gli sportivi di Star Judo Club, i campioni che portano sui podi la Campania e l’Italia, sempre nostro orgoglio. Come dire che la salute e la bellezza del corpo supportano lo sport, e le vitamine della bellezza danno una mano affinché il sogno non si infranga mai.