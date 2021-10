Vitamine, quanto sono importanti nella quotidianità?

Le vitamine sono spesso sottovalutate, è vero, ma in realtà sono una componente fondamentale della nostra vita e del nostro organismo, perché, essendo nutrienti essenziali, regolano le funzioni delle cellule e il loro continuo lavoro di trasformazione delle sostanze e creano energia.

Una dieta equilibrata e completa è sempre la soluzione migliore, ma in assenza, l’assunzione di integratori alimentari a base vitaminica può essere un’ottima opzione per sopperire alla carenza nutritiva. La farmacia Viata offre non solo i prodotti di miglior qualità, ma anche una costante assistenza da parte di farmacisti e professionisti del settore

Le vitamine sono importantissime e divisibili in grandi blocchi. La vitamina A, definita anche retinolo, è importante per la sua capacità di rinforzare la risposta immunitaria e i tessuti. Nel gruppo della vitamina B rivestono un ruolo chiave per il nostro organismo la vitamina B12 e l’Acido folico. Difatti, la vitamina B12 regola in parte i processi di formazione dei globuli rossi e per le cellule del sistema nervoso. Inoltre, insieme ad un’altra vitamina del gruppo B, l’acido folico, partecipa alla sintesi del DNA e dell’RNA.

La vitamina C è un potente antiossidante, interviene nelle reazioni allergiche potenziando la nostra risposta immunitaria, neutralizza i radicali liberi e svolge una funzione protettiva a livello dello stomaco.

La vitamina D merita invece considerazioni a parte, visto che viene utilizzata in questo particolare periodo storico anche come risposta al Covid-19, indicata da quasi la totalità dei medici e degli esperti in virologia tra le cure da assumere se si risulta positivi al tampone e anche nel momento in cui ci si negativizza. È considerata una delle vitamine liposolubili che viene prodotta grazie all’esposizione al sole, inoltre insieme a fosforo e calcio, è importante per le nostre ossa, i muscoli ed i nostri denti.

In generale, le vitamine svolgono un’azione fondamentale nella regolazione di molte reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo e che risultano fondamentali per la nostra vita. Nello specifico, contribuiscono a fornire energia all’organismo e ne assicurano il rinnovo delle cellule, garantendo protezione alla pelle, ai capelli, ai denti e prevenendo anche l’insorgenza di alcune malattie. Un’integrazione vitaminica giornaliera completa ma con dosaggi non elevati, in assenza di particolari problemi di salute, può permettere mediante un’assunzione continuativa la percezione di benefici sul piano del benessere e della vitalità.