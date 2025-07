Vite algoritmiche: quando è l’Intelligenza Artificiale a decidere per noi

Ci risponde. Ci placa. Ci inganna. Ci mente. Ci fornisce informazioni, talvolta ci orienta. Amico fedelissimo, amante per altri, psicologo per i più, mille volti e innumerevoli danni subdoli. L’intelligenza artificiale si è insinuata nelle nostre vite e con non pochi effetti. Ogni giorno di più ci affidiamo a software che rispondo, consigliano, inducono a scelte anche importanti. Ma sono capaci di danneggiarci o disubbidirci, pur di sopravvivere. L’IA è ormai presente nelle nostre vite, nei nostri cellulari, sui nostri computer, nelle auto, in qualunque device che decidiamo di scegliere per renderci facile l’esistenza. Ci consegniamo alla “lei” e dove ci condurrà è oscuro come un presagio. Una forza inarrestabile e una memoria inesauribile destinata ad evolversi ancora più velocemente approdando nelle scuole e negli uffici, sarà nelle banche e negli ospedali, in alcune Asl si sperimenta già la telemedicina, s’intrufolerà come ospite non invitato nelle nostre case. Come un braccio invisibile, l’intelligenza artificiale sempre più farà parte delle nostre vite e del nostro quotidiano, modificando e talvolta stravolgendo ogni ambito e settore. L’IA è consultata ogni giorno da migliaia di persone che si affidano a “lei” per ogni consulto o consiglio, arrivando anche a diagnosi o consigli sentimentali, perché percepita da molti più sicura, più facile e più sana in molti modi. Per capire quanto si stia radicando basta considerare la diffusione di ChatGpt, il più popolare dei “chat bot” – domanda e risposta, che si traducono e vengono percepiti come una “chiacchierata” tra utente e device, apparendo umano. Nello scorso marzo, l’app è risultata la più scaricata al mondo, raggiungendo 46milioni di nuovi download, superando Instagram e TikTok. Plasma a piacimento e corona il sogno dell’amore, l’anima gemella è un’intelligenza artificiale. Infatti, con la complicità delle ultime tecnologie e una spesa non piccola si può interagire, sesso incluso, con una creazione virtuale “su misura”. Così il passo tra la vita simulata e reale diventa breve e anche normalità. Inutile dire che i difetti sono inesistenti e seppur si presentano basta aderire ad un programma che dietro corrispettivo economico elimina ogni imperfezione rendendo il fidanzato o la fidanzata perfetta. Ma a ChatGpt, ormai si affidano confidenze e fragilità emotive e psicologiche, con la convinzione di poter sostituire lo psicologo. Sistemi quali chat GBT possono rivelarsi utili in alcune situazioni di disagio psicologico, fornendo informazioni e primi consigli con strategie comportamentali, ma la verità è che nella maggior parte dei casi il colloquio con un professionista in carne e ossa è insostituibile. Nata per essere una risorsa e un supporto a molti settori, l’IA rischia di diventare un effetto malefico nella vita, i consigli e i suggerimenti rischiano di non essere reali, bensì tarati sulla base di percentuali, così rischiamo di affidarci alla “signora” per un consiglio sentimentale, rischiando di chiudere rapporti e relazioni sentimentali, come anche affidarci a diagnosi che potrebbero non riscontrare i nostri sintomi. E se ci sembra che l’IA sia un essere umano, silenzioso, discreto, fedele, sempre disponibile h24, pronto a dare risposte che talvolta placano e confortano, altre volte scuotono, attenzione a non perdere di vista che si tratta di un algoritmo e dunque di server di calcoli. In altre parole, le sue risposte, nascono sulla base di statistiche di situazioni più o meno simili e talvolta cambiano repentinamente. Ma come se non bastasse, la “signora intelligenza” rischia di farci perdere capacità critica e di riflessione, come anche i rapporti umani e le interazioni, rilegandoci ad un device. Rischiamo di demandare alle macchine il senso di responsabilità e di umanità. Impareremo a dire “è tutta colpa dell’algoritmo”. Diventeremo più cinici, lasciando che le decisioni scomode siano prese da intelligenze artificiali, mentre noi ci rifugiamo dietro la loro neutralità. O peggio, faremo della nostra esistenza un riflesso della loro logica: fredda, efficiente, disumanizzante. La domanda allora non è se l’IA cambierà le nostre vite. Ma quanto di umano saremo disposti a sacrificare, in nome della comodità algoritmica.