Viterbo, morte 16enne: indagato medico pronto soccorso

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – – Un medico del pronto soccorso di Viterbo è indagato per omicidio colposo in relazione alla , dopo essere andata il giorno prima in ospedale per un malore e poi dimessa. L’iscrizione sul registro degli indagati è scattata in seguito all’acquisizione di documenti e testimonianze. “Nell’ambito delle attività investigative relative al decesso della giovane” si legge in una nota della Procura e dei carabinieri di Viterbo, “avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, è stato notificato un avviso di garanzia a un medico dell’Ospedale di Belcolle al fine di poter effettuare, con le tutele di legge, tutti gli accertamenti necessari. Nel pomeriggio si è svolto l’esame autoptico, su conferimento dell’incarico da parte del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, d.ssa Eliana Dolce, il cui esito potrebbe apportare ulteriori elementi all’indagine”.