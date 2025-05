VitignoItalia 2025: Napoli celebra l’eccellenza del vino italiano con oltre 12.000 visitatori

La diciannovesima edizione di VitignoItalia, svoltasi dall’11 al 13 maggio 2025 presso la Stazione Marittima di Napoli, ha confermato il suo ruolo di rilievo nel panorama enologico nazionale. Con la partecipazione di oltre 250 aziende vinicole provenienti da tutta Italia, l’evento ha attratto più di 12.000 visitatori, tra appassionati e operatori del settore .

Il direttore di VitignoItalia, Maurizio Teti, ha espresso soddisfazione per l’andamento della manifestazione, definendola “un’edizione dinamica, capace di coinvolgere e appassionare sia il grande pubblico che gli addetti ai lavori” . Teti ha inoltre annunciato che la prossima edizione, la ventesima, sarà celebrata con un evento ricco di sorprese e novità.

Particolare attenzione è stata dedicata alle cantine campane, sempre più al centro dei riflettori internazionali. Tuttavia, VitignoItalia ha dato spazio a tutte le realtà del vino italiano, offrendo un percorso di degustazione che ha abbracciato l’intero Stivale.

Un elemento distintivo dell’edizione 2025 è stata la presenza di 30 buyer internazionali, provenienti da vari Paesi, che hanno partecipato a incontri con le aziende sia all’interno che all’esterno della manifestazione. In particolare, l’educational tour ha portato i buyer alla scoperta delle cantine dell’Irpinia e del Sannio, coniugando il lato business alla valorizzazione territoriale.

Il programma di masterclass ha permesso di tracciare un vero e proprio atlante del vino italiano, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia, passando per i grandi territori enologici e nuove realtà da scoprire. Questi incontri hanno offerto l’opportunità di conoscere le storie dei produttori e dei loro vini, oltre a riflettere su tematiche attuali del settore come la sostenibilità e il cambiamento climatico.

VitignoItalia 2025 si è confermato come una piattaforma strategica per la promozione del vino italiano, rappresentando un punto di riferimento per cantine, operatori e appassionati provenienti da tutta la Penisola.