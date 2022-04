Vito Grassi (Confindustria) al “Bio In Italy Investment Forum”: Ricerca e Innovazione leva per la ripresa

“Ricerca e Innovazione risultano leve fondamentali per la ripresa e la crescita di un Paese. Le imprese più resilienti di fronte alla crisi, infatti, sono state fondamentalmente quelle piu’ orientate a investire in tecnologia, digitalizzazione e nuovi skill. Un processo questo che, però, va sostenuto definendo una strategia Paese”. Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e Politiche di Coesione Territoriale di via dell’Astronomia, lo dice intervenendo al ‘Bio In Italy Investment Forum – South Edition’, a Lecce. E spiega che serve una strategia Paese “intervenendo su tre livelli: rafforzare l’ecosistema della ricerca e innovazione; razionalizzare e potenziare gli strumenti a supporto della R&I; attivare grandi progetti Paese in partenariato pubblico/privato su tematiche prioritarie”. Per Grassi “è necessario puntare anche su formazione e incremento di profili professionali in grado di gestire le tecnologie digitali nei vari processi produttivi. Le imprese green sono quelle che nei prossimi anni creeranno il maggior numero di posti di lavoro. Secondo le previsioni, entro il 2024 il mercato del lavoro richiederà 1,6 mln di figure professionali che sappiano sviluppare soluzioni e strategie ecosostenibili. La sostenibilità, quindi, è l’altra faccia della trasformazione digitale: insieme sono un volano straordinario di rilancio degli investimenti, della domanda interna e della ripresa economica”.