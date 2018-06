Vito Grassi nuovo presidente di Confindustria Campania

Vito Grassi, presidente dell’Unione Industriali Napoli, è anche il nuovo presidente di Confindustria Campania. Eletto dal consiglio di presidenza, subentra ad Ambrogio Prezioso. 59 anni, laureato in Ingegneria Civile Idraulica, Grassi è alla guida di Graded Spa, azienda attiva nella progettazione, sviluppo, costruzione, e gestione di impianti tecnologici e di produzione energia ad alta efficienza, che annovera importanti e prestigiosi clienti sui mercati locali ed internazionali. Nel 2006 ha inoltre creato, in joint-venture con la Stim Srl di Latina, la Grastim Srl, certificata Esc, “energy service company”, impegnata nella costruzione e gestione di impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica per il mercato primario dell’ industria manifatturiera, in espansione sui mercati esteri.