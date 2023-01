Vito Riggio riparte dall’Aeroporto di Trapani

Vito Riggio è il nuovo presidente di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto Birgi di Trapani. La nomina arriva direttamente dalla Regione Siciliana, socio di maggioranza dell’azienda. Riggio, per 15 anni a capo dell’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile), è un nome di spicco del settore. A lui il compito di risanare i conti di una società che perde circa 7 milioni di euro l’anno. Riggio ha anche un passato in politica, per due legislature è infatti deputato della Democrazia Cristiana.