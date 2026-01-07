Vittoria Assicurazioni, confermata la volontà di aumentare la quota in Revo

Vittoria Assicurazioni conferma di aver inoltrato all’Ivass la richiesta di salire fino al 20 per cento del capitale di Revo, la compagnia assicurativa fondata e guidata da Alberto Minali. La richiesta di aumento della partecipazione, spiega Vittoria Assicurazioni, è legata a “un puro scopo di tipo finanziario”. Il gruppo della famiglia Acutis è azionista della prima ora di Revo, sbarcata in Borsa come spac nel 2021, con una quota che sarebbe ormai prossima al 10 per cento. La mossa di Vittoria Assicurazioni arriva mentre su Revo si rincorrono voci di un interesse di altri operatori, attirati dal business della compagnia di Minali, specializzata nella copertura dei rischi speciali delle Pmi e su quelli parametrici. Oltre a Vittoria Assicurazioni il nocciolo duro degli azionisti di Revo include:

la società dei manager Revo Advisory (11,25 per cento),

la Fondazione Cariverona (tra l’8 e il 9 per cento),

il riassicuratore Scor (5,7 per cento).