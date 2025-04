Vittorio Avella, maestro dell’incisione: a Salerno si presenta il docufilm di Pasquale Napolitano

Sabato 3 maggio alle ore 18 la Fondazione Filiberto e Bianca Menna ospita il secondo appuntamento del ciclo Arte di sera – Nowhere Edition. E’ in programma la proiezione di Il Laboratorio (2024, 65’) di Pasquale Napolitano, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico dopo il film.

Il Laboratorio racconta una storia fuori dagli schemi: quella di Vittorio Avella, maestro dell’incisione che sceglie di tornare nella sua Nola natale per fondare, con Antonio Sgambati, una stamperia d’arte che in 45 anni ha saputo creare connessioni tra artigianato, arte contemporanea e impegno politico. Un viaggio che parte dalla provincia napoletana per parlare al mondo intero.

Dopo gli studi a Parigi e un percorso artistico tradizionale, Vittorio Avella rompe le regole del sistema dell’arte scegliendo di dedicare il suo talento all’incisione per altri artisti. Nasce così, nel 1978, “Il Laboratorio di Nola”, uno spazio di militanza creativa e politica, che da allora ospita e mette in dialogo artisti, poeti, anarchici e visionari. Il Laboratorio è il racconto di una sfida culturale radicale, vissuta come pratica di comunità e utopia concreta.

L’incontro fa parte del progetto News from Nowhere. Installazioni luminose per la Fondazione Filiberto e Bianca Menna (13 febbraio – 30 giugno 2025), a cura di Gianpaolo Cacciottolo e Massimo Maiorino, con il sostegno di Sev Iren e il patrocinio del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno.