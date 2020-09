Vittorio Ciotola è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Campania per il triennio 2020-2023. Trentasei anni, già presidente dei Giovani imprenditori napoletani, Ciotola è stato eletto dal Consiglio dei Giovani Imprenditori di Confindustria Campania e succede al salernitano Francesco Giuseppe Palumbo. Ingegnere e imprenditore di seconda generazione, Ciotola guida la Site srl, azienda operante nella realizzazione gestione e manutenzione di infrastrutture. ”Rappresentare i giovani imprenditori campani – dichiara Ciotola – è allo stesso tempo un grande onore e una grande responsabilità, soprattutto in un momento così delicato. Il virus ha colpito non solo la società ma anche le nostre aziende. Le difficoltà, tuttavia, spesso si trasformano in opportunità. Proveremo a confrontarci in maniera costruttiva con le istituzioni cercando di sostenere i temi a noi più cari come innovazione, formazione ed ambiente. In questo momento i giovani sono citati in quasi tutti gli interventi ma nella realtà il nostro coinvolgimento resta ancora ai minimi: vogliamo invertire questa tendenza”.