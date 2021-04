Vittorio Cuciniello e Sabino De Blasi, cambio della guardia al vertice di Gori

L’assemblea dei soci ha deliberato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Gori: Vittorio Cuciniello, classe ‘74, originario di Torre del Greco (Napoli), succede a Giovanni Paolo Marati nella guida dell’azienda che gestisce la risorsa idrica in 74 comuni della Campania. Laureato in ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Cuciniello in passatoha ricoperto diversi ruoli strategici in Gori, per poi divenire, nel 2019, amministratore delegato di Gesesa, incarico che ora sarà ricoperto da Salvatore Rubbo, responsabile Human Resources e Organization di Gori. Nuovo profilo anche per il ruolo di presidente: l’avvocato salernitano Sabino De Blasi, patrocinante in Cassazione e presidente del cda di Salerno Energia, succede al professore Michele Di Natale, presente in Gori dal 2016 al 2021.