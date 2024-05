Vittorio de Caprariis, convegno a 100 anni dalla nascita (e tanti inediti) all’Istituto per gli studi storici

Mercoledì 15 maggio nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (in via Benedetto Croce 12 a Napoli, dalle 9 alle 13,30) si svolgerà il convegno Vittorio de Caprariis: fra storia e politica. Promosso dall’Istituto italiano per gli studi storici con la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce nel centenario della nascita dello storico, testimonia la prima generazione di allievi dell’Istituto fondato da Croce e diretto da Federico Chabod – del quale fu borsista nel 1947 e vicedirettore dal 1949 al 1953. Il convegno ripercorre i temi centrali dei suoi scritti: la storia della Francia dal XVI secolo, il pensiero politico del Rinascimento (Guicciardini e Machiavelli) e dell’Ottocento europeo (Tocqueville), la storia d’Italia moderna e contemporanea. Al contempo ricostruisce la temperie culturale, storiografica e politica di cui fu protagonista, come collaboratore del «Mondo» di Mario Pannunzio, fondatore e condirettore di «Nord e Sud» la rivista meridionalistica di Francesco Compagna. Particolare significato ha la documentazione inedita che verrà messa in luce: dal suo carteggio con Pannunzio agli archivi della Rockefeller Foundation dove emerge il ruolo di Vittorio de Caprariis nei rapporti dell’Istituto crociano con le fondazioni statunitensi negli anni della Guerra Fredda.

Introdotte da Michele Ciliberto, presidente della Giunta scientifica dell’Istituto, si terranno nella prima sessione le relazioni di Gennaro Sasso, Maurizio Griffo e Giovanni Scarpato, Daniele Conti. Nella seconda, presieduta da Francesco M. De Sanctis, interverranno Girolamo Imbruglia, Dino Cofrancesco e Giulia Clarizia.