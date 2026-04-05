vIvA, Fondo per la Repubblica Digitale: selezionati 10 progetti per 2,6 milioni di euro 

Sono 10 i progetti selezionati attraverso “vIvA”, il bando da 2,6 milioni pubblicato a marzo 2025 dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale, nato dalla condivisione degli obiettivi comuni di impatto sociale e sostenuto pariteticamente dal Fondo per la Repubblica Digitale e Google.org. Le iniziative sostenute puntano ad abilitare le persone alla comprensione e all’utilizzo delle tecnologie di AI attraverso lo sviluppo di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro, così da offrire opportunità di inserimento lavorativo o di miglioramento delle condizioni professionali, contribuendo all’aumento della competitività delle imprese italiane del Made in Italy.

I contributi assegnati variano tra 200.000 e 300.000 euro, con circa 1400 beneficiari attesi. I progetti, con una durata compresa tra 16 e 18 mesi, sono promossi da università, enti di formazione e organizzazioni del terzo settore e riguardano diversi settori chiave dell’economia italiana, tra cui turismo, agroalimentare, metalmeccanico, moda e abbigliamento, mobile e arredo, commercio ed e-commerce.