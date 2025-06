Vivere e lasciar vivere

La tolleranza, dal tradotta dal latino tolerantia, è una componente del carattere presente in ogni espressione del regno animale, negli esseri umani con il valore più alto. Al fine di poterne valutare l’impiego nel modo più corretto, in situazioni di facile comparabilità e oltre, praticamente per analogia, si prende facilmente atto che essa é si una dote importante degli esseri umani, però richiede molta attenzione per essere usata attingendo solo alla sua fonte naturale, la propria personalità. Maggior efficacia le è riconosciuta dalla prassi pressoché identica che deve accompagnare chi ne ne fa un uso abituale. Il popolo italiano si trova a dover optare se sia bene sfoderare quell’arma della personalità solo perché il proprio fegato non si ingrossi in maniera mostruosa o, per girare in positivo, cioè in coraggio – meglio ancora in audacia – per liberarsi dalle pastoie dell’immobilismo. In tale inqualificabile stato di fatto dove, insieme a diverse altre realtà geopolitiche, è impantanato da un po’, si può dire che l’Italia stia sguazzando ormai da circa un lustro. Quanto appena descritto sta portando il Paese, con esso in misure diverse anche molti altri con problemi simili, a consentire l’ incremento della produzione mondiale, quindi della ricchezza del Pianeta, di decimali di punto. In campagna direbbero, con un’espressione tra il triste e il compiaciuto, che quel poco di crescita accennata vale quanto una dose non quantificabile di acqua. Ciò che è ancora più grave nella situazione de quo, è che, per una serie di movimenti che vengono a essere indotti da tali dinamiche, i prezzi al consumo lievitano, senza che gli stessi facciano l’identico effetto sulle remunerazioni dei lavoratori. Quanto riportato finora fa ritornare alla mente fatti già accaduti e, all’epoca, spiegati con chiarezza. Era il tempo (primi anni ’70) della vigenza del governo Andreotti-Malagodi. Il leader liberale tentò di far capire come sarebbero convissute le monete nazionali europee con il neonato Scudo o Ecu, predecessore dell’ attuale Euro. Quel Politico che proveniva dall’Ufficio Studi della Banca Commerciale in cui si era formato anche Ugo La Malfa, soleva dire che gli Europei e chi era in relazione con loro, dovevano pensare che quella valuta, all’inizio solo virtuale, andava vista come un tubo che veniva attraversato da un insieme di fili. Essi rappresentavano ciascuno una valuta, soprattutto europea in corso. Il dopo è noto come il fatto che l’Euro è da tempo una realtà. È da sostenere anche che è venuto fuori già con basi solide. In tutto quanto fin qui articolato, manca la figura del Tavernaro al momento del conto. Più che augurarsi che il personaggio faccia presto ritorno dove è richiesto e si comporti come il suo incarico prevede, oltre le danze propiziatorie c’è poco altro da fare. P.S: senza dubbio lavorare, sodo e con correttezza.