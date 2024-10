“Vivere nel vulcano”, rassegna dedicata a Giovanni Imbò

Lunedì nella sede dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli (via Diocleziano), alle ore 17.30, si terrà la presentazione della terza edizione della rassegna «Vivere nel Vulcano», dedicata a Giovanni Imbò, geofisico sismologo che studiò il complesso vulcanico Somma-Vesuvio durante l’ eruzione avvenuta nel 1944. Ideata da Anna Russolillo e Franco Foresta Martin, la rassegna «Vivere nel vulcano» è curata insieme a Sandro de Vita, Sonia Gervasio, Vittorio Sciosia e Anna Abbate. «Vivere nel Vulcano» si svolge in tre momenti divulgativi, didattici e di ricerca scientifica e prevede presentazione di libri, mostre, visite guidate e laboratori per bambini. Ad aprire i lavori il direttore dell’Osservatorio Vesuviano (INGV) Mauro Antonio Di Vito. Interverranno il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, l’assessore alla Pubblica Istruzione di Pozzuoli Vittorio Festa, la dirigente dell’IV Pergolesi Francesca Coletta, la dirigente dell’IC V Artiaco Anna Marra chiudendo la presentazione i curatori di «Vivere nel Vulcano 2024». L’incontro sarà moderato dal direttore del Vg21Gianni Ambrosino. In occasione dell’inaugurazione, sarà presentato il libro «Miti leggende e storie della geologia in Campania» a cura di Franco Foresta Martin e Sandro de Vita.