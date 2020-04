Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

L’Occhio di Leone segnala la mostra ViVi- Visioni Virtuali che sarà inaugurata sabato 11 aprile, online, naturalmente.

Una esperienza virtuale in 3D, progettata e realizzata dall’architetto Luigi Salierno attraverso la piattaforma Scooprogetti, con la direzione artistica di Enzo Carli, che renderà protagonista la fotografia, in un luogo unico: la Chiesa di Santa Sofia di Benevento, sito Unesco del nostro Sannio.

La realizzazione di rendering in alta definizione, permetterà ai ‘visitatori’ una esperienza percettiva illusoria ma certamente non meno valida, in grado di far dialogare le opere dei fotografi ed artisti invitati con lo spazio web e con Santa Sofia.

Di seguito, il comunicato stampa.

La Chiesa di Santa Sofia ospiterà una Mostra fotografica collettiva on line

nel tempo del corona virus

Sabato, 11 aprile 2020 alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ViVi – Visioni Virtuali.

Una mostra senza precedenti che si tinge di mistero se si pensa al nostro dover uscire solo per necessità e che riuscirà a portare a Benevento i più grandi fotografi contemporanei facendoli esporre, tutti insieme, in uno dei monumenti simbolo della nostra città la CHIESA DI S. SOFIA, patrimonio UNESCO. Un appuntamento virtuale che ci permetterà di diventare turisti di un territorio che non smette mai di stupire; il tutto semplicemente cliccando al seguente link: http://www.scooprogetti.com/joomla/vivi (che verrà attivato solo dopo il vernissage).

Il progetto nasce da un’idea di Antonio Volpone e Pasquale Palmieri, che hanno anche la funzione di coordinamento, e dalla modellazione ed allestimento dello spazio virtuale di SCOOP società cooperativa di progettazione che utilizza vere Architetture per ospitare mostre. La Direzione Artistica è stata affidata ad Enzo Carli con la collaborazione di: Ideas, Toro Arte Contemporanea, Ibidem Project, Euroom, Die Mauer, Archivio Chiavacci, ArtSharing Roma, Movimento Artistico Introvisione. L’iniziativa sarà impreziosita dalla musica del Maestro Umberto Aucone.Hanno, inoltre, concesso il patrocinio morale, il Comune di Benevento, l’Associazione Italia Langobardorum (Associazione degli Enti del sito di rete UNESCO Longobards in Italy, Places of Power – 568/774 AD) e l’Arcidiocesi di Benevento – Ufficio per i Beni Culturali.

Un appuntamento che ci permetterà di avvicinarci a quelle visioni che hanno spinto dei sognatori ad abbandonare i vecchi canoni della fotografia e a farsi modellatori di luce. Una mostra reale in un mondo virtuale che accoglie il grande paradosso della vita e va ad aggiungere fascino al mistero della nostra città. Un modo per confrontarsi e dialogare con realtà lontane tra loro, pur restando a casa, così da essere “distanti ma vicini”. Un’idea lanciata quasi per caso e che ha avuto numerose richieste di adesione. Al progetto ha aderito il gruppo del Manifesto Passaggio di Frontiera di Senigallia, fotografi del gruppo di “Quelli di Franco Fontana”, c’è stato anche il coinvolgimento dell’Archivio Gianfranco Chiavacci.

Partecipano gli artisti: Gianni Ansaldi, Angela Maria Antuono, Mario Beltrambini, Gianni Berengo Gardin, Lisa Bernardini, Antonio Biasiucci, Giorgio Bianchi, Delia Biele, Luisa Briganti, Loriano Brunetti, Maria Grazia Candiani, Enzo Carli, Jesùs Chacòn, Gianfranco Chiavacci, Lorenzo Cicconi Massi, Elio Ciol, Stefano Ciol, Francesco Cito, Giorgio Cutini, Jose Javier De Las Penas, Ilaria Di Giustili, Luigi Erba, Walter Ferro, Ferruccio Ferroni, Franco Fontana, Sharon Formichella Parisi, Maurizio Galimberti, Mario Giacomelli, Roberto Huner, Federico Iadarola, Mimmo Jodice, Giuseppe Leone, Gloria Mancini, Manfredo Manfroi, Antonio Manno, Angelo Marra, Giuliana Mariniello, Giovanni Marrozzini, Marco Melchiorri, Paolo Mengucci, Paolo Meoni, Alex Mezzenga, Nino Migliori, Gustavo Millozzi, Paolo Monina, Pasquale Palmieri, Graziano Perotti, Biagio Prisco, Massimo Renzi, Cesare Ricci, Marina Rossi, Euro Rotelli, Luigi Salierno, Aristide Salvalai, Maurizio Sapia, Francesco Sartini, Annibale Sepe, Ferdinando Scianna, Franco Sortini, Michele Stanzione, Gemmy Tarini, Maurizio Tomassini, Sofio Valenti, Antonio Volpone, Zeng Yi, Enzo Zanni.

Il vernissage sarà curato dalla Galleria Toro Arte Contemporanea e potrà essere seguito sul canale Instagram ARTETORO.