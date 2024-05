Viviana del Naja presenta Madeira by GIANAdesign allo studio Keller architettura

Madeira by GIANAdesign è il progetto che l’architetto e designer Viviana del Naja presenterà mercoledì 15 maggio dalle 17:30 alle 21 presso lo studio Keller architettura in via Foria 106.

Luce forma materia illusione ottica e anamorfosi: nuovi modi di vivere gli spazi attraverso la quarta dimensione è quel che l’architetto Viviana del Naja proporrà per presentare il primo prodotto della collezione GIANAdesign. Madeira è una singolare esperienza visiva che unisce il mondo dei mashrabiya marocchini, elementi nati per filtrare la luce e rinfrescare, con il gusto estetico della boiserie della Francia del XVII secolo. Un progetto rivolto al futuro con uno sguardo alle tradizioni del passato per essere efficace nel presente,un progetto sostenibile a km0.