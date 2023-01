Viviani dal varietà al teatro, stasera lo spettacolo di Giulia Conte promosso dalla Pro loco di Castellammare

Stasera l’Associazione Alegrìa offrirà il suo contributo alla cittadinanza stabiese con lo spettacolo Viviani: dal varietà al teatro; lavoro che nasce da uno studio sulle orme del grande autore. La sua carriera artistica ebbe inizio nel varietà, ma nel 1917 questo genere teatrale viene cancellato in segno di austerità civile e morale. Ciò portò Viviani a cimentarsi con la drammaturgia più articolata del teatro. “Lo spettacolo, diviso in due atti, mostrerà appunto questo passaggio” spiega la regista Giulia Conte “rappresentando nel primo atto macchiette, canzoni e poesie, per poi passare, nel secondo, a ‘O Vico, prima opera drammaturgica nella quale, in egual misura, lo scrittore intreccia la prosa alla musica e alla canzone”.