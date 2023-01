Viviani, dal varietà al teatro: successo a Castellammare di Stabia per lo spettacolo diretto da Giulia Conte

Quando ci si confronta con giganti del teatro e della letteratura come Eduardo De Filippo, Eduardo Scarpetta o Raffaele Viviani, rimanendo nell’ambito dell’universo napoletano, il plotone d’esecuzione della giuria popolare è sempre pronto a scattare; nondimeno succede quando lo spettacolo è offerto gratuitamente alla cittadinanza, sembra un paradosso ma in realtà è proprio così e da un certo punto di vista è anche giusto, la gratuità dell’evento non deve influenzare il giudizio su ciò che avviene in palcoscenico.

Con tali premesse l’unica cosa certa è che ci vuole tanto coraggio ad affrontare una tale sfida, soprattutto quando tutto ciò accade nella città che ha dato i natali all’illustre autore, nel caso particolare si parla di Raffaele Viviani e dello spettacolo andato in scena lunedì 2 gennaio al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia: “Viviani: dal varietà al teatro”, un plauso va quindi a colei che tanto coraggio lo ha avuto e l’ha accompagnata nella realizzazione del tutto, con la compagnia dell’Associazione Culturale Alegrìa, la regista e attrice Giulia Conte. Per parlare innanzitutto di numeri, lo spettacolo è stato un sicuro successo, si è registrato il sold out già una settimana prima della data scelta, fatto non per nulla scontato, come potrebbe pensare qualcuno, data la gratuità dell’evento, in quanto, in precedenza, altri spettacoli gratuiti con nomi di risonanza nazionale hanno registrato, nello stesso teatro, un numero minimo di presenze; dal punto di vista artistico, la visione dello spettacolo ha evidenziato innanzitutto un grande rispetto, da parte della regia e degli attori, per la materia trattata, ed anche uno studio che ha portato a sottolineare, nel percorso proposto allo spettatore, il momento particolare, nella storia artistica di Viviani, del passaggio dal varietà alla forma teatrale che ha avuto una ben precisa motivazione che non tutti conoscono. Una serata più che piacevole, quindi, per la quale ringraziare Giulia Conte e la sua compagnia, con grande rispetto per l’impegno e il lavoro svolto, e gli enti organizzatori che hanno permesso di offrire lo spettacolo al pubblico.

