“Vivo d’Arte”, via alla terza edizione: contest per artisti italiani all’estero

Via alla terza edizione del bando “Vivo D’Arte”, premio per le discipline del teatro, della musica e della danza contemporanee, riservato a giovani artisti di nazionalità italiana residenti stabilmente all’estero da almeno un anno e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in partnership con Romaeuropa. Un’iniziativa che intende valorizzare in chiave contemporanea la creatività italiana nel mondo e la capacità delle nuove eccellenze artistiche italiane di esprimersi in ambito internazionale. Vivo d’Arte promuove la collaborazione e la contaminazione tra artisti italiani all’estero e il tessuto culturale dei paesi ospitanti, privilegiando opere in grado di integrare le differenti discipline tra musica, teatro e danza. Il nuovo bando è consultabile online sul sito della Fondazione Romaeuropa (romaeuropa.net) e su italiana (italiana.esteri.it).

L’iniziativa “Vivo d’Arte” ha il merito di rivolgersi al potenziale del comparto artistico italiano che risiede stabilmente all’estero, e che rappresenta, al contrario di quanto si potrebbe immaginare, larga parte del capitale umano “in fuga” dall’Italia. Solitamente si pensa si tratti di medici, consulenti finanziari, avvocati, oppure persone impiegate nei settori della promozione del Made in Italy, nel settore alberghiero o in quello della ristorazione. Ciò è senz’altro vero, ma solo in parte. Non è da dimenticare infatti quanto sia ugualmente coinvolto il settore artistico: musicisti, pittori, attori, danzatori, sceneggiatori, costumisti, registi, cineasti, fumettisti, grafici, architetti, e ancora sviluppatori di software e di videogiochi, sono soltanto alcuni esempi dei professionisti delle arti visive e performative, formatisi in importanti istituti artistici italiani e poi emigrati all’estero per trovare le giuste occasioni che ne valorizzino a pieno le capacità, le potenzialità, in una parola il talento. “Vivo d’arte” dunque, nel presentare un’occasione in Italia a chi ha scelto di trasferirsi all’estero, stimola la cosiddetta “migrazione circolare”, a cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tiene in maniera particolare. Questa iniziativa offre poi anche ai giovani cittadini italiani nati all’estero, emigrati cioè appartenenti a generazioni italiane successive alla prima, la possibilità di presentare proposte creative capaci di incarnare la commistione tra la cultura italiana e quella del rispettivo paese di accoglienza e di esprimere idee culturalmente più ricche perchè trasversali. “Vivo d’Arte” esalta e valorizza quindi il “melting pot”, il crogiuolo di culture che è stimolo primo di una più efficace e completa comunicazione artistica.