Voci dal Libano dopo raid israeliani: abbiamo paura ma risponderemo

“Per ora nessuna soluzione diplomatica”

Beirut, 23 set. (askanews) – “Sembra che per il momento non ci saranno soluzioni diplomatiche o politiche”. È evidente che le cose si stanno dirigendo verso un’escalation militare”, afferma un residente di Beirut, Abu Nader, nel mezzo all’escalation tra Israele e Hezbollah.”Hezbollah risponderà sicuramente di nuovo – dice Ahmad Jamal – Siamo abituati ai bombardamenti israeliani, li abbiamo visti anche prima del 2000, del 2006 e del 2008. È qualcosa a cui ci siamo abituati”.”Certo, ho paura per il mio Paese – commenta Zouzou da Hermel – È la mia patria e ne sarò sempre preoccupata. Ho paura ogni volta che colpiscono una zona, che sia Beirut, la sua periferia meridionale, il sud o la Beqaa. Ovunque avvenga l’attacco, abbiamo sempre paura perché è la nostra patria”.