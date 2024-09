Vodafone Italia: Swisscom, ok Ue ad acquisizione, chiusura confermata in I trim. (RCO)

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione di Vodafone Italia ai sensi del Regolamento relativo alle sovvenzioni estere (Regolamento sui sussidi esteri). Lo annuncia un comunicato di Swisscom che controlla Fastweb. Questa decisione, commenta il gruppo svizzero, “è un altro passo importante verso l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie per la conclusione della transazione”.

A seguito del comunicato del 15 marzo scorso in cui si annunciava l’acquisizione di Vodafone Italia, come previsto dal Regolamento relativo alle sovvenzioni estere il 19 agosto Swisscom ha notificato la transazione alla Commissione europea, alla direzione generale della Concorrenza. Ieri 23 settembre la Commissione europea ha annunciato che l’esame preliminare si è concluso e che la transazione può quindi essere completata senza riserve.

Nel complesso, l’acquisizione di Vodafone Italia procede conformemente ai tempi prestabiliti. Swisscom si è assicurata il finanziamento per il prezzo di acquisto di 8 miliardi nel maggio 2024 e ha ricevuto il via libera incondizionato sia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri italiano (legislazione sul golden power) che dalla Commissione federale svizzera della concorrenza. La transazione è tuttora soggetta ad altre autorizzazioni normative, tra cui quella dell’autorità antitrust italiana. Quest’ultima ha annunciato l’11 settembre di aver avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione’ ai sensi delle norme italiane in materia di controllo delle operazioni di concentrazione. Come annunciato inizialmente, Swisscom prevede che la transazione si concluderà nel primo trimestre del 2025.