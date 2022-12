Voglia d’estate con la Mini Cabrio Seaside Edition

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con la Cabrio nella Seaside Edition Mini celebra 30 anni di stile unico e di grande divertimento di guida all’aria aperta. Per celebrare l’anniversario della quattro posti scoperta, il marchio presenta ora il modello classico e sportivo con equipaggiamenti e caratteristiche di design esclusivi – a scelta nella verniciatura blu scintillante Caribbean Aqua o nel colore chiaro della carrozzeria Nanuq White. La Seaside Edition della Mini Cabrio è disponibile come Cooper e Cooper S. Attualmente l’unica cabriolet premium al mondo nel segmento delle auto piccole e con un look straordinariamente distintivo nello stile tradizionale del marchio, la MINI Cabrio incarna il piacere di guida a cielo aperto. Nella MINI Cooper S, il 4 cilindri da 2,0 litri e 131 kW/178 CV con tecnologia Mini TwinPower Turbo consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. Anche la MINI Cooper offre il tipico go-kart feeling Mini, grazie al motore a benzina a 3 cilindri con una potenza di 100 kW/136 CV. La capote nera, azionata elettricamente, consente un’andatura più tranquilla: si può aprire o chiudere automaticamente fino a 30 km/h.

A partire da febbraio 2023, la limitata Seaside Edition della Mini Cabrio accentuerà le caratteristiche distintive di questo modello elegante con un design specifico per l’edizione negli esterni e negli interni. Le doppie strisce decorative bianche corrono dalle porte laterali fino alla parte posteriore della vettura, e l’esclusivo design esterno è completato da una grafica unica sulla grembialatura anteriore, dove un 30 stilizzato fa ancora una volta riferimento all’anniversario del modello.

Questo crea un elegante contrasto con la verniciatura ispirata al mare Caribbean Aqua, che sottolinea il carattere sportivo della quattro posti scoperta. Nella finitura Nanuq White, la carrozzeria sempre chiara ha un fascino particolarmente elegante: e ricorda le nuvole su un cielo estivo blu intenso.

I side scuttle con la discreta scritta “Seaside” dell’edizione riprendono il 30° anniversario del modello con numeri in blu chiaro e scuro. La cifra tonda viene celebrata anche con l’esclusiva scritta “Seaside” in un arancione sportivo sulla parte posteriore. I cerchi in lega da 18 pollici con design Pulse Spoke ricordano le vivaci onde del mare. I copriruota, al contrario, rimandano ad una sensazione di staticità: qui compare ancora una volta il numero dell’anniversario. Un peso dietro di essi assicura un aspetto sempre perfetto. Già dall’ingresso del veicolo, le strisce che rivestono le portiere con due strisce bianche e la scritta Seaside trasmettono l’aspetto esclusivo degli interni. I sedili in pelle Carbon Black con comodi supporti per ginocchia e braccioli nelle portiere offrono comfort e si armonizzano perfettamente con le due finiture esterne Caribbean Aqua e Nanuq White quando la capote è aperta.

Anche i listelli decorativi sulla plancia anteriore presentano un design specifico per l’edizione: sia il motivo stampato che la scritta richiamano ancora una volta la cifra tonda. Questo motivo compare anche sui tappetini sotto forma di badge grafico. Il raggio inferiore del volante sportivo in pelle presenta l’omonima scritta “Seaside” della nuova MIni Edition. La chiave della vettura, con il motivo grafico a onde specifico dell’edizione in tonalità blu iridescente, richiama sia l’atmosfera aperta che la pura eleganza del mare, consentendo al proprietario di portare a casa un pezzo di questa edizione esclusiva. La scritta “Seaside” integrata sottolinea l’unicità del modello, escludendo definitivamente ogni possibile confusione di chiavi. Per il guidatore, l’ultima generazione del sistema operativo Mini ottimizza il controllo rapido e intuitivo delle funzioni della vettura, del programma audio, della comunicazione, della navigazione e delle app, mentre i pacchetti di equipaggiamento di nuova concezione consentono di soddisfare specifiche preferenze individuali in termini di assistenza alla guida e connettività.

