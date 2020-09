Voice, il settore orafo gioielliero riparte dalla grande fiera vicentina: le 29 aziende campane in mostra  

Tre giornate per rilanciare l’oreficeria e la gioielleria nel mondo. Dal vivo, in fiera a Vicenza, da sabato 12 a lunedì 14 settembre. È iniziato il conto alla rovescia per Voice- Vicenzaoro International Community Event, il format innovativo firmato Italian Exhibition Group che segna la ripresa del calendario fieristico internazionale e la prima occasione per riunire il comparto e riallacciare le relazioni di business con i mercati di riferimento. In completa sicurezza e nel rispetto delle normative internazionali garantite dal protocollo #Safebusiness (www.iegexpo.it/it/safebusiness) che comprende oltre cinquanta indicazioni, dai trasporti in avvicinamento ai quartieri al sistema di accredito e di accesso, dall’organizzazione delle aree di ristorazione alla gestione dell’intero quartiere, e riconducono interamente a IEG lo sforzo organizzativo.

Manifattura orafa, alta gioielleria, gioiello fashion, orologi, e ancora le gemme, il packaging, la tecnologia. Voice è un grande showroom per presentare le novità di collezione, le ultime tendenze di design e le più contemporanee innovazioni di processo e lavorazione.

29 le realtà provenienti dalla Campania, provenienti in larga parte dal distretto di Torre del Greco, da Napoli e Marcianise (vedi elenco allegato). Voice è anche un grande summit per la community, durante il quale discutere lo stato dell’industry e le prossime sfide con oltre 100 autorevoli speaker che, live e in streaming. Sostenibilità, innovazione e tecnologia, design e tendenze: tre filoni tematici per altrettante giornate di incontri in fiera con produttori, buyer, giornalisti, opinion leader, associazioni e trend setter sul palco di The Stage of Voice (Hall 7) e VO Square (Hall 6), dotate dei più sofisticati sistemi di regia televisiva e delle più innovative strumentazioni digitali per consentire la diretta online di tutti i talk e seminari, trasmessi in streaming su Youtube, Instagram, FB per raggiungere ogni parte del mondo.

Con Voice il mondo orafo gioielliero trova nuove modalità espressive: il comparto, fondamentale per il tessuto economico nazionale, si rinvigorisce e annuncia ufficialmente la ripartenza grazie alla piattaforma multichannel di IEG che potenzia la voce dei protagonisti del settore con le tecnologie digitali. Alla consueta possibilità di business matching in loco e di persona presso gli stand, Voice aggiunge le virtual buyer rooms per incontri one-to-one a distanza, garantendo anche quest’anno la continuità del dialogo con i mercati internazionali.

LE AZIENDE CAMPANE