Ordini senza sosta per il Btp Valore. Dopo oltre due ore hanno superato i 2 miliardi di controvalore per più di 65 mila contratti. Il collocamento è partito oggi e si concluderà venerdì, salvo anticipi. Il tasso minimo garantito è crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%. Il Btp Valore ha una durata di 4 anni, cedole semestrali e premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.