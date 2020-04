Vola in California la Hypermotard 950 del concorso Join Ducati

Si è concluso con l’estrazione dei vincitori il concorso “Join Ducati”, la speciale iniziativa organizzata da Ducati per premiare la fedeltà dei propri clienti, dove l’unico requisito necessario per poter partecipare era quello di possedere almeno una Rossa di Borgo Panigale. I 155.000 iscritti al programma “My Ducati”, l’area riservata in cui il cliente può gestire il proprio garage accedendo a tutte le informazioni sulle sue moto, aggiornare il profilo e le preferenze personali per essere coinvolto nelle iniziative di suo interesse e ricevere contenuti esclusivi, hanno subito risposto con entusiasmo. I partecipanti al concorso hanno caricato nell’area del sito della Casa motociclistica di Borgo Panigale dedicata a “Join Ducati” il libretto di circolazione di ogni moto Ducati attualmente posseduta.

Il premio più prestigioso è una Hypermotard 950 con livrea speciale, replica esclusiva del concept presentato al concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019, che da subito ha incontrato il consenso degli appassionati, generando numerosi articoli e condivisioni sul web e sui canali social in tutto il mondo. Ducati ha deciso di metterla a disposizione della propria community, trasformandola da concept a prototipo. Un pezzo unico, caratterizzato da una grafica creata dal Centro Stile Ducati e ispirata ai graffiti dell’area metropolitana, realizzata solo per il concorso e personalizzata con l’autografo di Andrea Amato, il designer di questa accattivante livrea. Il fortunato vincitore della moto è un appassionato Ducatista californiano, Jose Carlos Sagarminaga, 34 anni, già possessore di una Hypermotard SP che usa anche in pista e membro del DOC di Sacramento, che presto si vedrà consegnare l’esclusiva e bellissima moto, già in viaggio da Borgo Panigale verso gli USA.

Il concorso ha regalato inoltre 3 Ducati MotoGP Experience, un invito per due persone durante uno dei prossimi weekend di gara europei (da definire una volta confermato il calendario 2020), che comprende, oltre all’alloggio, l’accesso alle aree più esclusive del circuito e un meet and greet con i piloti del Ducati Team MotoGP. Assegnate anche 15 riproduzioni in scala 1:8 della Hypermotard 950 Concept e 10 zaini Redline B2 realizzati da Ogio in esclusiva per Ducati. Visto il successo di “Join Ducati”, l’iniziativa sarà replicata nei prossimi mesi. Per ricevere informazioni e accedere ai prossimi concorsi è sufficiente essere iscritti a MyDucati.

(ITALPRESS).

L’articolo Vola in California la Hypermotard 950 del concorso Join Ducati proviene da Italpress.