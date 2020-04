Vola l’e-commerce, gli italiani fanno la spesa online

Il commercio elettronico in questo periodo sta conoscendo un boom di richieste, dal momento che – dovendo rispettare le indicazioni relative al lockdown – gli spostamenti di routine e le passeggiate per le compere sono ridotti al minimo. Non possiamo dedicarci alle ‘normali’ attività quotidiane, impossibile uscire tutti i giorni per andare a fare la spesa nei negozi fisici.

Ma ecco la soluzione, il piano B dell’e-commerce con le sue vetrine virtuali accessibili h24: una strada intelligente e sempre più apprezzata. A dimostrare la preferenza accordata agli acquisti online dagli italiani, soprattutto in relazione al gesto di fare la spesa, ci sono numeri da record. Nessuno infatti vuole rinunciare alla qualità e alla freschezza dei prodotti che ogni giorno finiscono in tavola, così – unendo il bisogno di praticità allo stato di necessità attuale – sono sempre di più le persone che scelgono (e quelle che ‘scoprono’) le compere su internet.

Quello legato al gesto della spesa online è un percorso di digitalizzazione in piena regola, che porterà alla diffusione di un’abitudine destinata a rimanere anche dopo la fine della pandemia e dell’emergenza. I vantaggi dell’e-commerce sono molti, si tratta in primis di velocità, trasparenza e possibilità di scelta. Che sono anche valori messi al centro dell’offerta digitale di grandi aziende, in modo da stimolare e facilitare gli acquisti online senza fermare la filiera produttiva.

Anche il Prosciutto San Daniele, eccellenza riconosciuta a livello internazionale e fiore all’occhiello di gusto e artigianalità made in Italy, mette a disposizione degli utenti un utile servizio di e-commerce per acquistare online il famoso San Daniele DOP.

Come portare in tavola il sapore di questo gustoso alimento? Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ci fornisce una lista di prosciuttifici che offrono il servizio di acquisto online in sicurezza.

Si tratta di professionisti di lunga esperienza, da scoprire sfogliando i loro portali digitali ricchi di prodotti. Il sapore tipico del Friuli Venezia Giulia, dunque, non si ferma e arriva direttamente a domicilio: bastano pochi clic, per completare l’acquisto del San Daniele DOP e assaporare così un prodotto eccellente, genuino e unico nel suo genere.

La rivoluzione digitale che riguarda il pianeta del food

I giganti del settore food, dunque, puntano con decisione ai servizi di acquisto digitale. Sapere di poter contare su un servizio efficiente per la spesa di tutti i giorni è molto importante, anche a livello psicologico, poiché assicura quei ritagli di normalità e routine che altrimenti sarebbero stati cancellati dall’emergenza.

La limitazione degli spostamenti ha consentito di mettere a fuoco la necessità di investire sui processi digitali, facilitando così l’accesso al servizio di acquisto su internet da parte degli utenti. La spesa online rappresenta dunque un vero e proprio banco di prova in questo senso, poiché quello del food è un ambito che – per sua essenza – si lega a doppio filo alle necessità di ogni giorno delle famiglie italiane. Evitare di uscire per fare la spesa consente di mettersi in regola con il mantra che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, divenuto un popolare hashtag: #iorestoacasa.

C’è da porre in evidenza anche un altro aspetto, quello cioè dei ‘neofiti’ dei servizi digitali come questo: se prima erano in pochi a ricorrere alla spesa online nel quotidiano, adesso la situazione si è completamente capovolta. Il digitale, necessario per supportare i momenti di socialità con amici e parenti lontani, si pone non soltanto dunque come una molla essenziale per le comunicazioni e l’informazione a tutto tondo ma anche come un mezzo per assicurare il più possibile il mantenimento di una normale routine alimentare. La filiera alimentare è al centro di una rivoluzione digitale, che consentirà alle aziende di adeguarsi sempre di più al cambiamento che è già in corso. La gestione dei beni primari come il food si legherà allo sviluppo di una ‘nuova era’ per quanto riguarda i metodi di vendita.